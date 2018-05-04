Видео: трамвай на полном ходу протаранил три легковушки 

На улице Сибирский тракт в Казани трамвай на большой скорости повредил сразу три автомобиля. Момент аварии попал на видео.
В результате неправильно выбранного скоростного режима управлявшая трамваем 34-летняя женщина буквально снесла три автомобиля, которые заехали на трамвайные пути для разворота.
Основной удар пришелся на «Киа Рио», за рулем которого находилась 36-летняя женщина. Вторым под удар попала легковушка той же марки, которой управлял 54-летний мужчины. От удара эту машину отбросило на третий автомобиль «Киа Рио» под управлением 26-летнего мужчины.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажиры двух авто: 4-летняя девочка и 28-летняя женщина. У первой из них диагностировали ушиб головы, а у второй — ушиб колена и плеча, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГИБДД УМВД Казани.