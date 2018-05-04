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Под Курском легковушка столкнулась с тепловозом
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Под Курском легковушка столкнулась с тепловозом 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Авария произошла накануне около 10 вечера на железнодорожном переезде в Касторенском районе
По данным областной госавтоинспекции, 18-летний водитель «Нивы Шевроле» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом, следовавшим по маршруту «Охочевка-Касторное». От удара легковушка получила значительные повреждения, её отбросило в кювет.
В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров иномарки: Девушки 16 и 18 лет и 17-летний парень. Обстоятельства ДТП выясняются.
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