Под Курском легковушка столкнулась с тепловозом

Авария произошла накануне около 10 вечера на железнодорожном переезде в Касторенском районе

По данным областной госавтоинспекции, 18-летний водитель «Нивы Шевроле » выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом, следовавшим по маршруту «Охочевка-Касторное». От удара легковушка получила значительные повреждения, её отбросило в кювет.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров иномарки: Девушки 16 и 18 лет и 17-летний парень. Обстоятельства ДТП выясняются.