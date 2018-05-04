От удара упал на дорогу: в Брагино произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста

В Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля « Рено ». Из-за столкновения серьёзно пострадал мотоциклист: его отбросило на проезжую часть.

— Проходили там. Судя по вмятине на левой пассажирской двери, мотоциклист не виноват, девушка выезжала с дублера и не пропустила, — рассказала очевидец Юлия Тарелкина.

Мотоциклист получил травмы, и его увезли на скорой.

Авария произошла накануне в час пик, так что ярославцам, живущим в Брагино, пришлось постоять в пробке.

Читайте также: в Ярославле насмерть разбился мотоциклист. Узнав ужасную новость, мама и невеста погибшего попали в больницу.