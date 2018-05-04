Кингисеппская таможня конфисковала у иностранки личный BMW

Таможенники конфисковали немецкую иномарку у гражданки Чехии, которая нарушила сроки временного ввоза транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ

Женщина въехала в Россию на личном автомобиле BMW в марте 2016 года через пункт пропуска Бурачки Псковской таможни. Ей установили срок вывоза иномарки, который она нарушила.

Вывезти машину с территории Российской Федерации она решила уже на эвакуаторе через МАПП Ивангород в Ленинградской области в октябре 2017 года. В своем объяснении причин задержки, женщина объяснила, что попала в аварию и долго ремонтировала автомобиль.

Таможня Кингисеппа возбудила административное дело. Решением суда авто конфисковано.