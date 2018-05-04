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Кингисеппская таможня конфисковала у иностранки личный BMW
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Кингисеппская таможня конфисковала у иностранки личный BMW 

Ivyborg.ru 19 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Таможенники конфисковали немецкую иномарку у гражданки Чехии, которая нарушила сроки временного ввоза транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ
Женщина въехала в Россию на личном автомобиле BMW в марте 2016 года через пункт пропуска Бурачки Псковской таможни. Ей установили срок вывоза иномарки, который она нарушила.
Вывезти машину с территории Российской Федерации она решила уже на эвакуаторе через МАПП Ивангород в Ленинградской области в октябре 2017 года. В своем объяснении причин задержки, женщина объяснила, что попала в аварию и долго ремонтировала автомобиль.
Таможня Кингисеппа возбудила административное дело. Решением суда авто конфисковано.
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