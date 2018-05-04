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В Красноярском крае дорожные полицейские пресекли незаконную перевозку наркотиков
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В Красноярском крае дорожные полицейские пресекли незаконную перевозку наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
В Красноярском крае дорожные полицейские Ермаковского района на посту ДПС «Ойский» задержали пассажира микроавтобуса, который перевозил наркотические средства.
На стационарном посту ДПС, для проверки документов был остановлен микроавтобус, который направлялся из Республики Тыва в г. Абакан. При визуальном осмотре салона транспортного средства, у инспекторов ДПС вызвал подозрение 23-летний пассажир микроавтобуса. Полицейскими было принято решение о проведении досмотровых действий в отношении данного молодого человека.
В ходе досмотра вещей пассажира в спортивной сумке было обнаружено два брикета с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является гашишем, вес которого составил более 220 грамм, что является крупным размером.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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