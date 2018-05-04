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В Саратове полицейские нашли угнанный Mercedes за 30 минут
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В Саратове полицейские нашли угнанный Mercedes за 30 минут 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове сотрудники полиции нашли угнанный Mercedes спустя 30 минут после совершения преступления, собственник транспортного средства обратился в полицию спустя шесть часов после пропажи автомобиля, сообщает ГУ МВД в регионе.
Сотрудники полиции для проверки документов в 5 утра остановили автомобиль марки Mercedes, который двигался по улице Танкистов, за рулем находился 27-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Он сообщил полицейским, что угнал данное транспортное средство полчаса назад.
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