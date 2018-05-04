Молодой человек пострадал в ДТП в центре Петрозаводска (фото, видео)

Новые подробности от ГИБДД Карелии об аварии, которая произошла на пересечении улиц Антикайнена и Красная. В Госавтоинспекции Карелии рассказали новые подробности аварии с участием автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2112, которая произошла 3 мая в 18:15 на пересечении улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске. Об этом ДТП портал «Карельские Вести» писал вчера, в четверг 3 мая.

По предварительным данным, 26-летняя водитель автомобиля « ВАЗ » при повороте налево, на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ», который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир «ВАЗа», ему назначено амбулаторное лечение,

— говорится в сообщении автодорожного ведомства.

По информации ГИБДД РК, в результате несоблюдения очередности проезда с начала года в Карелии произошло 34 дорожных аварии, 49 человек получили травмы, пять из них несовершеннолетние пассажиры. 80% таких ДТП произошли в Петрозаводске!

Дорогие водители будьте внимательны,