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Молодой человек пострадал в ДТП в центре Петрозаводска (фото, видео)
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Молодой человек пострадал в ДТП в центре Петрозаводска (фото, видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новые подробности от ГИБДД Карелии об аварии, которая произошла на пересечении улиц Антикайнена и Красная. В Госавтоинспекции Карелии рассказали новые подробности аварии с участием автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2112, которая произошла 3 мая в 18:15 на пересечении улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске. Об этом ДТП портал «Карельские Вести» писал вчера, в четверг 3 мая.
По предварительным данным, 26-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево, на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ», который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир «ВАЗа», ему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщении автодорожного ведомства.
По информации ГИБДД РК, в результате несоблюдения очередности проезда с начала года в Карелии произошло 34 дорожных аварии, 49 человек получили травмы, пять из них несовершеннолетние пассажиры. 80% таких ДТП произошли в Петрозаводске!
Дорогие водители будьте внимательны,
— призывают сотрудники Госавтоинспекции. По материалам: ptzgovorit.ru
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