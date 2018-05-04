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Два человека погибли в ДТП под Черкесском
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Два человека погибли в ДТП под Черкесском 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Два человека разбились насмерть в аварии под Черкесском, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Авария с тяжёлыми последствиями случилась 2 мая на ФАД «Кавказ» возле въезда в Черкесск. Водитель «десятки» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с «Приорой» и разбил оба автомобиля. Водитель и пассажирка «Приоры» скончались на месте от полученных травм, а инициатор ДТП попал в реанимацию.
Полицейские выясняют обстоятельства и причины автоаварии. У обоих водителей взяли на анализ кровь, чтобы исключить или подтвердить состояние опьянения.
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