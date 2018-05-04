Два человека погибли в ДТП под Черкесском

Два человека разбились насмерть в аварии под Черкесском, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.

Авария с тяжёлыми последствиями случилась 2 мая на ФАД «Кавказ» возле въезда в Черкесск. Водитель «десятки» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с «Приорой» и разбил оба автомобиля. Водитель и пассажирка «Приоры» скончались на месте от полученных травм, а инициатор ДТП попал в реанимацию.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины автоаварии. У обоих водителей взяли на анализ кровь, чтобы исключить или подтвердить состояние опьянения.