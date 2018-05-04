16 человек пострадало в ДТП в Нижегородской области 3 мая

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД

Согласно данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки в регионе произошло десять автоаварий. В их число вошли четыре столкновения транспортных средств, три опрокидывания и два наезда на пешеходов. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали два ребенка.

В Нижнем Новгороде зафиксировано три ДТП с тремя пострадавшими.

Зарегистрировано 89 ДТП с материальным ущербом. В областном центре произошло 39 подобных автоаварий.

Напомним, восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе.