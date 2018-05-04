Под Волгоградом женщина на «Рено» отправила в больницу мотоциклиста

В Городищенском районе Волгоградской области 50-летняя женщина-водитель на иномарке «Рено-Меган» сбила мотоциклиста.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной полиции, авария произошла 3 мая в 8 часов вечера в поселке Новый Рогачик на улице Центральной.

— Следуя со стороны улицы Степной в сторону улицы Озерной, при повороте налево автодеди не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «CF Мотто», под управлением 18-летнего водителя, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Установлено, что мотоциклист двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой водитель мотоцикла получил различные травмы и ушибы. Пострадавшего доставили в больницу.