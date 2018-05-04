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Пьяный нижегородец без прав опрокинул «Жигули» в кювет
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Пьяный нижегородец без прав опрокинул «Жигули» в кювет 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Пьяный водитель опрокинул в кювет вазовскую «шестерку» в Краснооктябрьском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около половины девятого вечера 3 мая в селе Овечий овраг. Нетрезвый мужчина 1994 г.р. (без водительских прав), управляя автомобилем «ВАЗ-2106» (без госномеров, не зарегистрирован), совершил опрокидывание в кювет.
В результате происшествия сам водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Он госпитализирован.
С такими же травмами госпитализирована находившаяся в машине женщина 1981 г.р.
Ранее сообщалось, что 6-летняя девочка пострадала при опрокидывании «Лады Приора» в Лысковском районе Нижегородской области.
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