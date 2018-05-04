В Зауралье ГАЗ въехал в стоящую иномарку

В Шумихинском районе Курганской области в ДТП пострадал подросток. Авария произошла 3 мая около 14:30 на 10-м километре автодороги «Иртыш» (Шумиха — Усть-Уйское).

— 32-летний житель Альменевского района, управлявший автомобилем ГАЗ-310221, наехал на стоящую на проезжей части Нonda Fit. В результате происшествия пассажир иномарки — 14-летний подросток — получил травмы и был госпитализирован. Водитель ГАЗа и 45-летняя женщина, сидевшая за рулем Нonda, не пострадали, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

3 мая на территории Курганской области зарегистрировано 29 ДТП, пресечено 1534 нарушения Правил дорожного движения, за управление автомобилями в нетрезвом виде задержаны 14 водителей.