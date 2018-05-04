Ещё
В Зауралье ГАЗ въехал в стоящую иномарку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зауралье ГАЗ въехал в стоящую иномарку 

45.ru 45 минут назад
Фото: 45.ru
В Шумихинском районе Курганской области в ДТП пострадал подросток. Авария произошла 3 мая около 14:30 на 10-м километре автодороги «Иртыш» (Шумиха — Усть-Уйское).
— 32-летний житель Альменевского района, управлявший автомобилем ГАЗ-310221, наехал на стоящую на проезжей части Нonda Fit. В результате происшествия пассажир иномарки — 14-летний подросток — получил травмы и был госпитализирован. Водитель ГАЗа и 45-летняя женщина, сидевшая за рулем Нonda, не пострадали, — сообщает отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
3 мая на территории Курганской области зарегистрировано 29 ДТП, пресечено 1534 нарушения Правил дорожного движения, за управление автомобилями в нетрезвом виде задержаны 14 водителей.
45.ru: последние новости
Алкоголь на колесах: зауральская полиция преградила дорогу 600 бутылкам спиртного Спецмашина «Водного союза» провалилась в яму на улице Кургана В Кургане в аварии пострадала пятилетняя девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят3
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение