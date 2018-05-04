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В Зауралье «Волга» врезалась в иномарку. Пострадал подросток
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В Зауралье «Волга» врезалась в иномарку. Пострадал подросток 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На территории Шумихинского района столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным около двух часов дня на 10 километре автодороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское» 32-летний житель Альменевского района, управляя автомобилем ГАЗ-310221, совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль «НОNDА FIТ», под управлением 45-летней жительницы Шумихинского района.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водители в аварии не пострадали», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.
По статистике ГИБДД за март на территории Курганской области произошло 3 ДТП с наездом на стоящее транспортное средство, в них 1 человек погиб, 2 получили ранения.
Фото УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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