Въезд автобусов в Нижний Новгород ограничат на время ЧМ-2018

Въезд автобусов на территорию Нижнего Новгорода и других городов-организаторов ЧМ ограничат на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Соответствующие ограничения действуют в период с 1 июня по 17 июля в соответствии с указом президента от 9 мая 2017 года.

Исключение составят автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам в границах Нижнего Новгорода. Кроме того, указанный запрет не коснется автобусов, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», а также автобусов, получивших разрешение на въезд в Нижний Новгород от Министерства внутренних дел России