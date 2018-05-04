На Керченской трассе перевернулась фура: движение затруднено

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Керчь из-за аварии с участием большегруза образовался транспортный затор, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

ДТП произошло в районе села Ленинское — водитель фуры не справился с управлением и машина перевернулась. Опрокинувшийся грузовик перегородил обе полосы движения, поэтому следующие в сторону Керчи и в обратном направлении автомобилисты вынуждены объезжать место аварии по обочине.

По данным очевидцев, пострадал водитель фуры, однако пока официальной информации о происшествии и пострадавших нет.

На участке между Ленинским и Керчью движение затруднено, по данным ресурса «Яндекс. Пробки» скорость проезда составляет 10 км/ч.