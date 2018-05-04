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На Керченской трассе перевернулась фура: движение затруднено
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На Керченской трассе перевернулась фура: движение затруднено 

РИА Новости Крым 34 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Керчь из-за аварии с участием большегруза образовался транспортный затор, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
ДТП произошло в районе села Ленинское — водитель фуры не справился с управлением и машина перевернулась. Опрокинувшийся грузовик перегородил обе полосы движения, поэтому следующие в сторону Керчи и в обратном направлении автомобилисты вынуждены объезжать место аварии по обочине.
По данным очевидцев, пострадал водитель фуры, однако пока официальной информации о происшествии и пострадавших нет.
На участке между Ленинским и Керчью движение затруднено, по данным ресурса «Яндекс. Пробки» скорость проезда составляет 10 км/ч.
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