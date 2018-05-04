Инспекторы Екатеринбурга начали ловить на дорогах пешеходов-нарушителей

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут активно ловить пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. В городе стартовал рейд «Безопасная дорога», который пройдёт с 4 по 6 мая.

— Особое внимание уделено гражданам, передвигающимся по федеральным и территориальным автодорогам без световозвращающих элементов, — отмечают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Наезд на пешеходов — одно из частых ДТП в уральской столице.

— За четыре месяца 2018 года в Екатеринбурге произошло 88 наездов на пешеходов, 9 человек погибли и 82 получили травмы различной степени тяжести, — сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД. — В половине случаев причиной является непредоставление преимущества в движении пешеходу водителем транспортного средства.

Гаишники также будут ловить водителей, которые не пропускают людей на зебре.

В ГИБДД отмечают, что чаще всего сбивают пешеходов с 10:00 до 14:00. Самыми аварийными днями являются среда, четверг и пятница.