Предполагаемому виновнику резонансного ДТП на плотине ГЭС продлили арест 

Октябрьский районный суд до 10 июня продлил срок ареста Станиславу Дзирквадзе — предполагаемому виновнику резонансного ДТП, которое произошло на плотине ГЭС в Иркутске в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 10 декабря на плотине ГЭС в областном центре произошло столкновение автомобилей «Порше Кайен» и «Нива». Двое пассажиров отечественного транспорта погибли, водитель и ещё один пассажир получили травмы. Молодой человек, управлявший иномаркой, с места происшествия скрылся. Полицейские задержали его только на следующий день. Подозреваемым оказался 19-летний житель Саянска Станислав Дзирквадзе. Его взяли под стражу, суд лишил его права управления автомобилем на один год.