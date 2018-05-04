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Предполагаемому виновнику резонансного ДТП на плотине ГЭС продлили арест
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Предполагаемому виновнику резонансного ДТП на плотине ГЭС продлили арест 

АиФ Иркутск 34 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Октябрьский районный суд до 10 июня продлил срок ареста Станиславу Дзирквадзе — предполагаемому виновнику резонансного ДТП, которое произошло на плотине ГЭС в Иркутске в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 10 декабря на плотине ГЭС в областном центре произошло столкновение автомобилей «Порше Кайен» и «Нива». Двое пассажиров отечественного транспорта погибли, водитель и ещё один пассажир получили травмы. Молодой человек, управлявший иномаркой, с места происшествия скрылся. Полицейские задержали его только на следующий день. Подозреваемым оказался 19-летний житель Саянска Станислав Дзирквадзе. Его взяли под стражу, суд лишил его права управления автомобилем на один год.
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