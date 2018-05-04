Предполагаемому виновнику резонансного ДТП на плотине ГЭС продлили арест

Октябрьский районный суд до 10 июня продлил срок ареста Станиславу Дзирквадзе — предполагаемому виновнику резонансного ДТП, которое произошло на плотине ГЭС в Иркутске в декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.