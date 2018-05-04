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Два мотоциклиста в один день пострадали в Суоярвском районе
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Два мотоциклиста в один день пострадали в Суоярвском районе 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники Госавтоинспекции сообщают о том, что в центральной Карелии открыт мотосезон 2018 года.
В ОМВД России по Суоярвскому району 1 мая 2018 года зарегистрированы сообщения о происшествиях, в котором пострадали в один день два мотоциклиста: один водитель — при управлении ТС, в состоянии алкогольного опьянения, получил ссадины лица, а второй — получил открытый перелом нижней конечности, в настоящее время находится на стационарном лечении.
Обстоятельства происшествий выясняются.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и доброжелательными, аккуратными и осторожными,
— говорится в сообщении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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