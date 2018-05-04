Два мотоциклиста в один день пострадали в Суоярвском районе

Сотрудники Госавтоинспекции сообщают о том, что в центральной Карелии открыт мотосезон 2018 года.

В ОМВД России по Суоярвскому району 1 мая 2018 года зарегистрированы сообщения о происшествиях, в котором пострадали в один день два мотоциклиста: один водитель — при управлении ТС, в состоянии алкогольного опьянения, получил ссадины лица, а второй — получил открытый перелом нижней конечности, в настоящее время находится на стационарном лечении.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и доброжелательными, аккуратными и осторожными,

— говорится в сообщении.