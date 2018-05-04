Мотосезон сотрудников Госавтоинспекции открыли в Москве

В Москве провели строевой смотр мототехники и личного состава дорожно-патрульной службы столичной Госавтоинспекции , мероприятие приурочено к открытию мотосезона-2018, передает корреспондент РИАМО

После смотра прошел парад, на котором сотрудники московской Госавтоинспекции показали свои навыки в владении мототехникой. На параде присутствовал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко

«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции. Ежедневно на улицы города будут выходить парные экипажи наших мотоциклистов. Хотелось бы, чтобы во время несения службы, полученные вами навыки были использованы на практике», — сказал Коваленко.

Также сотрудников ГИБДД с открытием очередного мотосезона поздравил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов