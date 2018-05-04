Мотосезон сотрудников Госавтоинспекции открыли в Москве 

В Москве провели строевой смотр мототехники и личного состава дорожно-патрульной службы столичной Госавтоинспекции, мероприятие приурочено к открытию мотосезона-2018, передает корреспондент РИАМО.
После смотра прошел парад, на котором сотрудники московской Госавтоинспекции показали свои навыки в владении мототехникой. На параде присутствовал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко
«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции. Ежедневно на улицы города будут выходить парные экипажи наших мотоциклистов. Хотелось бы, чтобы во время несения службы, полученные вами навыки были использованы на практике», — сказал Коваленко.
Также сотрудников ГИБДД с открытием очередного мотосезона поздравил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Позвольте от лица мэра и правительства Москвы поздравить вас с открытием мотосезона. Хочу сказать слова благодарности за ту работу, ту службу, которую вы несете на благо города и москвичей. По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России», — сказал Ликсутов.