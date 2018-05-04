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Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные
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Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах региона на сегодня, 4 мая.
По информации пресс-службы ведомства, приборы фотофиксации «Крис» расположены на следующих участках автодорог:
— 312, 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»; —
44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 9, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— на 8 км автодороги Тросна-Калиновка;
— улицы Раздольная, Паровозная, Половецкая и Наугорское шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные появились сначала на РИА 57.
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