Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные

Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах региона на сегодня, 4 мая.

По информации пресс-службы ведомства, приборы фотофиксации «Крис» расположены на следующих участках автодорог:

— 312, 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»; —

44 км автодороги Орел-Тамбов;

— 9, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— на 8 км автодороги Тросна-Калиновка;

— улицы Раздольная, Паровозная, Половецкая и Наугорское шоссе Орла.

В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.