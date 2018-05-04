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В Белгородской области в ДТП погиб 81-летний водитель Opel
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В Белгородской области в ДТП погиб 81-летний водитель Opel 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 8.45 3 мая в Белгородском районе в ДТП погиб 81-летний пенсионер, сообщила пресс-служба регионального МВД.
81-летний водитель Opel ехал по трассе «Спутник-Чичерина-Ротонда» и на 11 км, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Mitsubishi получил травмы, а водитель иномарки Opel погиб на месте до приезда скорой помощи.
Всего за сутки на дорогах региона случилось два ДТП, в которых один человек погиб и двое пострадали.
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