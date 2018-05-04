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Челябинская маршрутка на полном ходу влетела в ПАЗ
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Челябинская маршрутка на полном ходу влетела в ПАЗ 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Челябинске произошла авария с участием маршрутного такси и пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Маршрутка и ПАЗ столкнулись утром 4 мая на перекрестке Копейского шоссе и улицы Машиностроителей. Микроавтобус влетел в ПАЗ на полном ходу.
По имеющимся данным, пассажирский автобус остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов. Маршрутное такси ехало за ним и не успело вовремя затормозить.
Очевидцы уверяют, что на место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. Информация о количестве пострадавших не уточняется.
В ГИБДД сообщили, что по факту аварии проводится проверка.
В Курской области молодой водитель решил проигнорировать запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. Машину, в которой находились три пассажира, сбил тепловоз.
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