Челябинская маршрутка на полном ходу влетела в ПАЗ

В Челябинске произошла авария с участием маршрутного такси и пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Маршрутка и ПАЗ столкнулись утром 4 мая на перекрестке Копейского шоссе и улицы Машиностроителей. Микроавтобус влетел в ПАЗ на полном ходу.

По имеющимся данным, пассажирский автобус остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов. Маршрутное такси ехало за ним и не успело вовремя затормозить.

Очевидцы уверяют, что на место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. Информация о количестве пострадавших не уточняется.

ГИБДД сообщили, что по факту аварии проводится проверка.

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