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Опасные маневры: в Джанкое Росгвардия задержала пьяного автомобилиста
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Опасные маневры: в Джанкое Росгвардия задержала пьяного автомобилиста 

РИА Новости Крым 14 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления Росгвардии задержали 52-летнего жителя Джанкоя, который управлял автомобилем Toyota в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным управления, крымчанин попался в таком виде за рулем второй раз. Тогда его лишили водительских прав.
Как рассказали в пресс-службе, местные жители заявили в полицию о том, что по одной из улиц города движется машина, которой, возможно, управляет пьяный человек. «Оперативный дежурный полиции передал информацию наряду вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующему в этом районе. Прибыв на место, патрульные увидели автомобиль Toyota, который совершал опасные маневры и создавал на дороге аварийную ситуацию. Сотрудники Росгвардии блокировали транспортное средство и задержали управлявшего им мужчину», — отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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