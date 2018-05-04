Под Рязанью пьяный москвич перевернулся на иномарке 

Вечером 3 мая в Кораблинском районе 56-летний москвич за рулем автомобиля Ford Focus не справился с рулевым управлением и перевернулся в кювет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП водителю понадобилась медицинская помощь.
При общении с водителем инспекторы ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у водителя было установлено 1,317 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал, по рассмотрению которого гражданин будет привлечен к ответственности.