Четверо пострадали в серьезном ДТП под Ишимом

Минувшим днем, 3 мая, под Ишимом произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими.

55-летний водитель, управляя автомобилем « Kia Spectra », на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества 29-летнему водителю иномарки « Hyundai Sonata», который двигался в прямом направлении, в результате чего совершил столкновение с ним.

В результате ДТП пострадали четыре человека. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.