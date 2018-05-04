Ещё
Четверо пострадали в серьезном ДТП под Ишимом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четверо пострадали в серьезном ДТП под Ишимом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим днем, 3 мая, под Ишимом произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими.
55-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Spectra», на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества 29-летнему водителю иномарки «Hyundai Sonata», который двигался в прямом направлении, в результате чего совершил столкновение с ним.
В результате ДТП пострадали четыре человека. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Ишима.
Уральский меридиан: последние новости
Из-за аварии на водопроводе жители Восточного в Кургане без воды На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело 30-летнего мужчины В Кыштыме иномарка сбила подростка на пешеходном переходе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Получение водительских прав упростят3
Land Rover обновил внедорожник Range Rover Velar
Увидит ли свет BMW M7?
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение