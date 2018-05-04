Четверо пострадали в серьезном ДТП под Ишимом 

Минувшим днем, 3 мая, под Ишимом произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими.
55-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Spectra», на перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества 29-летнему водителю иномарки «Hyundai Sonata», который двигался в прямом направлении, в результате чего совершил столкновение с ним.
В результате ДТП пострадали четыре человека. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших с травмами различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Ишима.