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Житель Приморья по неосторожности перерезал горло женщине пилой
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Житель Приморья по неосторожности перерезал горло женщине пилой 

letnews.ru 20 минут назад
В Приморье под суд пойдет 45-летний местный житель, который, будучи пьян, так орудовал электропилой, что перерезал женщине горло. Об этом сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.
Происшествие случилось 16 апреля в поселке Пограничный. В этот день обвиняемый, выпив водки, решил заняться хозяйственными работами с использованием электрической цепной пилы. Он махал пилой возле металлической сетки и в какой-то момент коснулся ее цепью пилы. Инструмент отбросило в сторону женщины, которая стояла неподалеку. Работающая пила попала в шею и мгновенно перерезала ей сонную артерию. Потерпевшая скончалась от сильного кровотечения через несколько минут.
Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности расследовано и вскоре будет передано на рассмотрение в Приморский краевой суд.
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