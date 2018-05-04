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В Рязанской области пьяный москвич на иномарке улетел в кювет
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В Рязанской области пьяный москвич на иномарке улетел в кювет 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Вечером в четверг, 03 мая, в Кораблинском районе Рязанской области произошло пьяное ДТП с участием автомобиля марки «Форд Фокус». В результате аварии пострадал житель Москвы. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД.
По информации ведомства, 56-летний москвич улетел на иномарке в кювет. Водитель, как показала проверка, находился за рулем в нетрезвом состоянии, в какой-то момент мужчина потерял контроль над рулевым управлением и опрокинул машину в кювет.
В результате происшествия водителю понадобилась помощь медиков. При этом полицейские установили факт нетрезвого состояния пострадавшего — алкотестер зафиксировал 1,317 промилле, в связи с чем, в его отношении был составлен административный протокол.
Фото: 62.мвд.рф
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