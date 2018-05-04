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На Второй продольной в Волгограде сделают еще 1 полосу для разворота авто
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На Второй продольной в Волгограде сделают еще 1 полосу для разворота авто 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Дорожники начали строить на Второй продольной в районе Мамаева кургана еще одну полосу для машин, поворачивающих на улицу имени Землячки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, появление третьей, внутренней полосы для авто, позволит транспорту, едущему со стороны центра города, разворачиваться на улицу Землячки, не пересекаясь со встречным потоком. Таким образом на Второй продольной увеличится пропускная способность и безопасность участка дороги.
В 2015 году специалисты организовали перекресток с круговым движением на Второй продольной в районе Мамаева кургана. Это позволило разделить потоки, отказаться от светофорного регулирования и увеличить среднюю скорость движения авто. После этого они отремонтировали асфальт на проезжей части магистрали и примыкающих к ней дорог.
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