На Второй продольной в Волгограде сделают еще 1 полосу для разворота авто

Дорожники начали строить на Второй продольной в районе Мамаева кургана еще одну полосу для машин, поворачивающих на улицу имени Землячки.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, появление третьей, внутренней полосы для авто, позволит транспорту, едущему со стороны центра города, разворачиваться на улицу Землячки, не пересекаясь со встречным потоком. Таким образом на Второй продольной увеличится пропускная способность и безопасность участка дороги.

В 2015 году специалисты организовали перекресток с круговым движением на Второй продольной в районе Мамаева кургана. Это позволило разделить потоки, отказаться от светофорного регулирования и увеличить среднюю скорость движения авто. После этого они отремонтировали асфальт на проезжей части магистрали и примыкающих к ней дорог.