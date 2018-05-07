На Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве

Чин освящения монумента совершили настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий и имам Гайса Хаджи Чин.

На днях на Мамаевом кургане прошел митинг, посвященный открытию памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся при обороне Сталинграда. Монумент был создан в рамках международного патриотического проекта «Дорогой славы», который реализует Евразийская группа (ERG) по инициативе павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы».

Как сообщает «Красная звезда», чин освящения монумента совершили настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий и имам Гайса Хаджи Чин. Почетное право открыть памятник было предоставлено заместителю губернатора Волгоградской области Александру Блошкину , консулу Республики Казахстан Канату Шеккалиеву, председателю президиума общественной организации «Совет генералов» Рустему Кайдарову, руководителю павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александру Шитову, председателю благотворительного фонда «Наследие Казахстана» Айбулату Ахметову.

Все выступавшие на торжественном митинге говорили об общей героической истории России и Казахстана, о нашем священном долге хранить память о подвиге защитников Сталинграда и передавать ее из поколения в поколение, и выразили уверенность в том, что народы России и Казахстана всегда будут жить в мире, добре и согласии. Данью героизму погибших воинов стала минута молчания.

По данным еженедельника, в Великой Отечественной войне принимали участие 1 миллион 700 тысяч жителей Казахстана. Из них 100 тысяч защищали Сталинград. Многие казахстанцы навсегда остались на этой земле, но не пропустили врага. Сухая статистика говорит о том, что каждый третий казахстанец — участник ВОВ — не вернулся с фронта.