Ещё
На Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Мамаевом кургане открыли памятник воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чин освящения монумента совершили настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий и имам Гайса Хаджи Чин.
На днях на Мамаевом кургане прошел митинг, посвященный открытию памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся при обороне Сталинграда. Монумент был создан в рамках международного патриотического проекта «Дорогой славы», который реализует Евразийская группа (ERG) по инициативе павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы».
Как сообщает «Красная звезда», чин освящения монумента совершили настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий и имам Гайса Хаджи Чин. Почетное право открыть памятник было предоставлено заместителю губернатора Волгоградской области Александру Блошкину, консулу Республики Казахстан Канату Шеккалиеву, председателю президиума общественной организации «Совет генералов» Рустему Кайдарову, руководителю павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александру Шитову, председателю благотворительного фонда «Наследие Казахстана» Айбулату Ахметову.
Все выступавшие на торжественном митинге говорили об общей героической истории России и Казахстана, о нашем священном долге хранить память о подвиге защитников Сталинграда и передавать ее из поколения в поколение, и выразили уверенность в том, что народы России и Казахстана всегда будут жить в мире, добре и согласии. Данью героизму погибших воинов стала минута молчания.
По данным еженедельника, в Великой Отечественной войне принимали участие 1 миллион 700 тысяч жителей Казахстана. Из них 100 тысяч защищали Сталинград. Многие казахстанцы навсегда остались на этой земле, но не пропустили врага. Сухая статистика говорит о том, что каждый третий казахстанец — участник ВОВ — не вернулся с фронта.
ТК «Звезда»: последние новости
Угонщик-неудачник врезался в несколько машин и прыгнул с 10-метрового моста в реку: видео Названы самые популярные автомобили в Москве В Москве стартовал ежегодный мотопробег
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве110
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение