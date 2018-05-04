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На Мамаевом кургане устанавливают новые проекторы для «Света Великой Победы»
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На Мамаевом кургане устанавливают новые проекторы для «Света Великой Победы» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На Мамаевом кургане устанавливают проекторы, которые оденут фигуру «Родины-матери» в новые световые проекции.
— В этот раз мы увеличиваем количество проекторов на «Родину», чтобы картинка стала еще ярче, — рассказывает генеральный директор компании Dream Laser Андрей Тубольцев. — Каждый год мы стараемся удивить зрителя: сначала направляли лучи лишь на знаменитый монумент, в прошлом году задействовали еще и подпорную стенку. В этот раз к 10-минутной программе добавим интересное световое шоу.
Нового звучания акции «Свет Великой Победы» добавит и дорогой фейерверк, который разорвется в небе над Мамаевым курганом 9 Мая.
— Работать на Мамаевом кургане в третий раз, конечно, проще, — комментирует Андрей Тубольцев. — Но все же нам нужно смонтировать куда больше проекторов. К тому же мы очень сильно зависим от светового дня.
Акция «Свет Великой Победы» стартует уже в понедельник, 7 мая. Первые проекции озарят фигуру «Родины-матери» в 20:30. На следующий день уникальную программу повторят уже в 21:00. В День Победы мастера света запустят проекторы в 21:30.
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