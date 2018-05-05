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От Мамаева кургана до Дальнего Востока: как военные РФ готовятся к Дню Победы
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От Мамаева кургана до Дальнего Востока: как военные РФ готовятся к Дню Победы 

ТК «Звезда» 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По всей стране проходят последние подготовки к проведению парадов в честь годовщины Великой Победы.
К празднованию 73-й годовщины Великой Победы готовятся военнослужащие во всех уголках страны. В городе-герое Волгограде чеканят шаг солдаты роты почетного караула, которым предстоит открыть памятные мероприятия на Мамаевом кургане. Блестящая выправка, отточенные движения — со стороны все кажется идеальным, но бойцы знают, что нет предела совершенству.
Шаги солдат гулко отдаются в тишине Мемориала — 9 мая там, у подножия скульптуры Родина-мать, пройдут основные торжества в честь Дня победы. А на другом конце страны, во Владивостоке, прошла еще одна ночная репетиция. В ней приняли участие полторы тысячи человек, в том числе летчики морской авиации, расчеты береговых войск, бойцы ВДВ и курсанты военных училищ.
Несмотря на темное время суток, зрителям было на что посмотреть. «Грады» и БТРы, зенитные системы С-400 и береговые ракетные комплексы «Бастион» торжественно прошли по центральным улицам города. Еще один прогон во Владивостоке состоится 7 мая. А в небе над Саратовской областью своя репетиция. Экипажам стратегических бомбардировщиков Ту-160 предстоит самое ответственное дело — пролет над Красной площадью.
Один из самолетов будет имитировать дозаправку от воздушного танкера: «Белый лебедь» должен ювелирно удерживать курс и дистанцию.
В воздушной части парада над Москвой будут участвовать не только Ту-160, но и турбовинтовые Ту-95МС. Так что у летчиков авиабазы Энгельс осталось всего несколько дней, чтобы подготовиться — уже завтра последняя генеральная тренировка над столицей.
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