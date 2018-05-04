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Разбились на перекрёстке
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Разбились на перекрёстке 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Страшная авария произошла вчера днём в городе воинской славы Коврове. Около трёх часов на нерегулируемом перекрёстке улицы Еловой и улицы Ватутина столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, машина Чери-А13 за рулём которой находилась женщина 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не уступила автомобилю Рено Логан, который ехал по главной.
В результате столкновения оба водителя получили серьёзные повреждения. Кроме них в ДТП пострадала пассажир Чери — женщина 1953 года рождения. Всем им оказана первая медицинская помощь.
Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие 15 человек и 5 единиц техники.
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