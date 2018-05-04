Разбились на перекрёстке

Страшная авария произошла вчера днём в городе воинской славы Коврове. Около трёх часов на нерегулируемом перекрёстке улицы Еловой и улицы Ватутина столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, машина Чери-А13 за рулём которой находилась женщина 1981 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не уступила автомобилю Рено Логан, который ехал по главной.

В результате столкновения оба водителя получили серьёзные повреждения. Кроме них в ДТП пострадала пассажир Чери — женщина 1953 года рождения. Всем им оказана первая медицинская помощь.

Всего в ликвидации последствий аварии приняли участие 15 человек и 5 единиц техники.