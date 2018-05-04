Беспилотный автотранспорт в России пройдет испытания до 30 ноября

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта, соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина. Поручение было дано по итогам заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию, которое прошло 24 апреля 2018 года.

Государственной компании «Автодор» поручено до 29 июня 2018 года определить пилотный участок скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта.

Предполагается, что инициатива позволит автопроизводителям запускать беспилотные автомобили на тестовых участках дорог без получения специального разрешения и без водителей. Сейчас беспилотные автомобили могут двигаться по дорогам только с водителем за рулем.