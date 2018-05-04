Пьяная тюменка бросалась на прохожих и громила машины во дворе дома на Голышева

Жители многоквартирного дома №4 по улице Голышева в Тюмени накануне, 3 мая, наблюдали в своем дворе настоящий концерт, устроенный молодой соседкой. 21-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии. На протяжении полутора часов она кричала, ругалась с прохожими и громила припаркованные автомобили. — Девушка кричала всякий бред. В ее поведении были признаки шизофрении или наркотического опьянения. Она напала на престарелую женщину — инвалида, громила автомобили во дворе. Мы полтора часа ждали полицию, и никто не мог ее успокоить. Девушка несла разную чушь, что ее ребенка убивают, хотя на самом деле у нее нет детей, — рассказала читательница 72.ru, живущая в доме №4 по улице Голышева.