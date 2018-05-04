Пьяная тюменка бросалась на прохожих и громила машины во дворе дома на Голышева 

Жители многоквартирного дома №4 по улице Голышева в Тюмени накануне, 3 мая, наблюдали в своем дворе настоящий концерт, устроенный молодой соседкой. 21-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии. На протяжении полутора часов она кричала, ругалась с прохожими и громила припаркованные автомобили. — Девушка кричала всякий бред. В ее поведении были признаки шизофрении или наркотического опьянения. Она напала на престарелую женщину — инвалида, громила автомобили во дворе. Мы полтора часа ждали полицию, и никто не мог ее успокоить. Девушка несла разную чушь, что ее ребенка убивают, хотя на самом деле у нее нет детей, — рассказала читательница 72.ru, живущая в доме №4 по улице Голышева.
По словам тюменцев, главная героиня этого ролика является квартиросъемщицей, и ранее у нее уже случались подобные приступы агрессии. Вчерашний инцидент закончился для девушки поездкой в полицию, куда ее доставил прибывший на место происшествия наряд. — Сообщение поступило в 20:29 в отдел №6. Сотрудники выехали на место, задержали девушку 1997 года рождения и доставили ее в полицию. Задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отдел полиции уже поступило три заявления от владельцев поврежденных машин. Ущерб, причиненный им, будет установлен после проведения экспертиз. По факту инцидента сейчас проводится проверка, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городской полиции. После событий, произошедших накануне, жители дома №4 по улице Голышева не без оснований опасаются за своих детей и имущество. После звонка в полицию они обратились за помощью в свою управляющую компанию. Тюменцы хотят связаться с собственником квартиры, в которой живет эта девушка и попросить выселить ее.