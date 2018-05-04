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В Чистополе из пробоины в тонущем судне в воду вылилось 200 литров топлива
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В Чистополе из пробоины в тонущем судне в воду вылилось 200 литров топлива 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Авария, из-за которой в Чистополе частично затонул земснаряд «Прага-10», произошла вечером 3 мая, сообщает «Татар-информ».
Из-за хлопка паровоздушной смеси в борту судна возникла трёхметровая пробоина, так что корма судна пошла ко дну. Судно частично затонуло, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.
Так как авария произошла в машинном отсеке земснаряда, в воду попало около 200 литров топлива. Результатов проб воды в районе Чистопольского судостроительно-судоремонтного завода, где стояло судно, пока нет.
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