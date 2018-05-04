В Кораблинском районе дети опрокинули квадроцикл

В Рязанской области правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия с двумя малолетними детьми в Михайловском районе. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД, дети, катаясь на квадроцикле «Гризлик», перевернули транспортное средство и получили телесные повреждения.

Данный инцидент произошел в четверг, 03 мая, в селе Стубле. По информации ведомства, в результате ДТП пострадали находившийся за рулем 10-летний москвич, и его 9-летний пассажир. Детям оказывалась медицинская помощь.

За минувшие сутки в Рязанской области было зарегистрировано 29 автоаварий, в 5 ДТП пострадали люди, всего травмы получили 6 человек. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД, сотрудники ДПС пресекли 2442 нарушения Правил дорожного движения.

Фото: 62.мвд.рф