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В Японии проведут первое испытание летающего автомобиля
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В Японии проведут первое испытание летающего автомобиля 

ТАСС 14 минут назад
ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. В Японии завершили подготовку к первым в стране испытаниям полномасштабного прототипа летающего автомобиля. Как сообщает в пятницу газета Sankei, испытания проведут в мае в беспилотном автоматическом режиме на полигоне в городе Тоёда в префектуре Айти, где расположены заводы и штаб-квартира автомобилестроительного гиганта Toyota Motor.
Машина имеет четыре винта, которые позволяют ей летать подобно квадрокоптеру. В автомобильном режиме она будет передвигаться на трех колесах. Длина машины — 3,7 метра, высота — 1,5 метра. Предполагается, что автомобиль рассчитан на двух человек.
Согласно плану конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч. По данным издания, ее разработку полностью завершат к Олимпиаде в Токио в 2020 году. По одной из версий, летающий автомобиль примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, также рассматривается вариант, что именно водитель летающего автомобиля зажжет Олимпийский огонь.
Разработкой этой машины занимается компания Cartivator совместно с автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и другими крупными корпорациями. На рынок разработчики планируют выпустить машину примерно в 2025 году. Однако до этого им необходимо решить ряд проблем, связанных в первую очередь с обеспечением безопасности передвижения по дороге и в воздухе.
Правительство Японии уже приступило к разработке законодательной базы для применения летающих автомобилей, а также намерено активно привлекать частный бизнес к их созданию. Об этом в марте сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. По его словам, речь идет о создании принципиально новых транспортных средств, которые в ближайшем будущем позволят легко перемещаться по суше, воде и воздуху.
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