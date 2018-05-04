В Орле на Ливенской «Матиз» догнал ВАЗ

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром, 3 мая, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 08 часов 40 минут водитель автомобиля «Дэу Матиз» ехал по улице Ливенской в направлении 1-ой Курской. В районе дома №2 «Б» он не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль ВАЗ-21103, двигавшийся попутно.

В результате аварии водитель ВАЗа был травмирован. Госпитализация ему не потребовалась, уточнили в пресс-службе.