Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой

Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси № 54 сошлись в ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска: беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.

По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 14:30 из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу трамваю №15.

«Трамвай ехал [через площадь Труда] со стороны Ватутина в сторону Троллейной, а такси маршрутное со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков», — пояснили в «Альянсе».

По наблюдениям аваркома, беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей — на месте ДТП работала скорая.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, у беременной женщины подозрение на сотрясение головного мозга — её увезли в больницу.