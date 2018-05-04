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Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой
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Маршрутка столкнулась с трамваем на площади Труда: беременную пассажирку увезли на скорой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси № 54 сошлись в ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска: беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.
По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла около 14:30 из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу трамваю №15.
«Трамвай ехал [через площадь Труда] со стороны Ватутина в сторону Троллейной, а такси маршрутное со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков», — пояснили в «Альянсе».
По наблюдениям аваркома, беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей — на месте ДТП работала скорая.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, у беременной женщины подозрение на сотрясение головного мозга — её увезли в больницу.
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