Компания УАЗ представила свои автомобили на выставке «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018»

На выставке Ульяновский автозавод продемонстрировал серийные автомобили УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИКАП, которые уже хорошо известны не только в России, но и на зарубежных рынках, в том числе в Узбекистане, который традиционно является одним их основных регионов экспортных поставок для ульяновских внедорожников, сообщают в компании.

Флагманская модель предприятия — внедорожник УАЗ ПАТРИОТ представлен в комплектации «Оптимум» с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,7 л и мощностью 135 л.с. Автомобиль отличается наличием такого внедорожного оборудования, как экспедиционный багажник, защита рулевых тяг, шноркель, грязевая резина, лебедка.

УАЗ ПИКАП также представлен в версии с бензиновым двигателем в комплектации «Стиль». Главные отличительные особенности данной модели — это универсальность, практичность, современный дизайн и широкий выбор комфортных опций, которые позволяют эксплуатировать автомобиль, как для активного отдыха, так и для коммерческих целей.

Помимо этого, в экспозиции представлен новый легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи, ключевыми преимуществами которого являются грузоподъёмность, мощность в сочетании с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ.

«Узбекистан остается одним из наиболее приоритетных рынков для компании УАЗ. В этом году мы планируем поставить в эту страну одну тысячу готовых автомобилей, что почти в 2,5 раза больше показателя предыдущего года. В дальнейшем мы также рассматриваем возможность поставок машинокомплектов для организации сборки ульяновских моделей УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи на мощностях автосборочных заводов Узбекистана» — отметил Сергей Травкин, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «УАЗ».

Стоит отметить, что в настоящий момент Ульяновский автомобильный завод ведет экспортные поставки всего модельного ряда автомобилей УАЗ на территорию Республики Узбекистан.

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