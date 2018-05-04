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В Армавире пьяный водитель «Оки» въехал в опору ЛЭП
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В Армавире пьяный водитель «Оки» въехал в опору ЛЭП 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Вечером 3 мая в Армавире произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На улице Центральной совхоза Восход, 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ока» превысил скорость, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.
У водителя имелись признаки опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции ему было предложено пройти освидетельствование, однако мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
В результате происшествия 42-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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