В Армавире пьяный водитель «Оки» въехал в опору ЛЭП

Вечером 3 мая в Армавире произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На улице Центральной совхоза Восход, 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Ока» превысил скорость, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.

У водителя имелись признаки опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции ему было предложено пройти освидетельствование, однако мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате происшествия 42-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.