Молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе

В Арзамасе 27-летняя автомобилистка на « Пежо » сбила школьника на зебре. Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, ребенку понадобилась помощь врачей.

Инцидент случился в 17.30 на улице Мира. Женщина на иномарке наехала на 11-летнего мальчика в момент, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок находился без сопровождения взрослых. После оказания медицинской помощи в больнице его отпустили домой.

Напомним, двух человек госпитализировали после массовой аварии на арзамасской трассе в майские праздники.