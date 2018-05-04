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Молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе
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Молодая женщина на «Пежо» сбила школьника в Арзамасе 

Vgoroden.ru 40 минут назад
Фото: В городе N
В Арзамасе 27-летняя автомобилистка на «Пежо» сбила школьника на зебре. Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, ребенку понадобилась помощь врачей.
Инцидент случился в 17.30 на улице Мира. Женщина на иномарке наехала на 11-летнего мальчика в момент, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок находился без сопровождения взрослых. После оказания медицинской помощи в больнице его отпустили домой.
Напомним, двух человек госпитализировали после массовой аварии на арзамасской трассе в майские праздники.
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