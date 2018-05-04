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В Приморском районе неизвестный открыл стрельбу по подросткам
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В Приморском районе неизвестный открыл стрельбу по подросткам 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инцидент произошел вечером в четверг, 3 мая, возле дома №41 на проспекте Авиаконструкторов. В полицию обратилась местная жительница, которая стала свидетелем ЧП. На место происшествия прибыли оперативники.
Они допросили одного из подростков. Юноша рассказал, что вместе с другом залез на крышу гаража. К боксу подошел 50-летний мужчина и сделал им замечание. Молодые люди грубо ответили ему. В результате завязался конфликт. Мужчина выстрелили в юношей из газового пистолета и скрылся с места происшествия.
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