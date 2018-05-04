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Водитель и пассажирка Оки выжили, протаранив столб ЛЭП в Армавире
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Водитель и пассажирка Оки выжили, протаранив столб ЛЭП в Армавире 

Новая Кубань 54 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Центральной совхоза Восход. Вчера около 10 вечера 39-летний мужчина двигался по улице, управляя автомобилем Ока. С ним ехала 42-летняя пассажирка.
По предварительным данным, выбранная скорость оказалась не безопасной.
Легковушку занесло, водитель не спивался с управлением. Ока протаранила опору ЛЭП.
По прибытию на место пришествия сотрудников правоохранительных органов, мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, так как у него имелись признаки опьянения. Гражданин отказался.
Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажирка с травмами была госпитализирована.
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