Водитель и пассажирка Оки выжили, протаранив столб ЛЭП в Армавире

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Центральной совхоза Восход. Вчера около 10 вечера 39-летний мужчина двигался по улице, управляя автомобилем Ока. С ним ехала 42-летняя пассажирка.

По предварительным данным, выбранная скорость оказалась не безопасной.

Легковушку занесло, водитель не спивался с управлением. Ока протаранила опору ЛЭП.

По прибытию на место пришествия сотрудников правоохранительных органов , мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, так как у него имелись признаки опьянения. Гражданин отказался.

Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажирка с травмами была госпитализирована.