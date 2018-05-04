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Появились подробности аварии с бричкой в «Коломенском»
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Появились подробности аварии с бричкой в «Коломенском» 

Мослента 51 минуту назад
Извозчик, управлявший конной повозкой, которая перевернулась в парке «Коломенское», не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Москва».
В повозке находились несколько человек, в том числе и туристы из Китая. Собеседник агентства уточнил, что управлявший повозкой мужчина и пассажиры получили травмы различной степени.
Инцидент произошел вечером 3 мая. В результате происшествия пострадали пять человек. Два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуировали двух пострадавших в больницы, на борту их сопровождали авиамедицинские бригады.
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