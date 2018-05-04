Пострадавшую во время прыжка с парашютом в ХМАО перевели в больницу Нижневартовска

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Девушка, пострадавшая 29 апреля во время прыжка с парашютом в пригороде Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), переведена в больницу города Нижневартовск. Состояние инструктора остается стабильно тяжелым, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ

"Девушку перевели в больницу города Нижневартовска, она уже может самостоятельно есть, ее состояние улучшилось. Транспортировка связана с тем, что необходима более качественная медицинская помощь. Состояние инструктора остается пока стабильно тяжелым, без изменений. Он остается там же, куда их госпитализировали изначально после происшествия", — сказал собеседник агентства.

По данным окружного департамента здравоохранения, девушку перевели в профильное учреждение — детскую больницу. «Пациентка переведена в Нижневартовскую детскую больницу, где продолжает лечение в условиях реанимационного отделения. Состояние стабильное тяжелое», — сообщили ТАСС в ведомстве.

29 апреля девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения «Старт» в районе аэродрома в районе Карасева озера.

По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали с высоты 2 тыс. метров на землю, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, изъята документация в спортивном клубе, в том числе по парашютам.