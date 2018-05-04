Водитель, сбивший троих пешеходов в Петербурге, пойдет под суд

Водитель сбил троих пешеходов на Дальневосточном проспекте в апреле 2017 года. Двое мужчин скончались, а женщина получила тяжелые травмы. Автомобиль был неисправен

Следователи установили, что 1 апреля прошлого года обвиняемый, управляя неисправным автомобилем Ford, сильно превысил скорость и не справился с управлением. Он вылетел на тротуар и сбил троих человек. Двое из них скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Известно, что обвиняемому 27 лет. Его судьбу решит суд.