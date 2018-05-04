Полиция Новой Зеландии случайно нашла похищенных женщин в багажнике машины, которая упала с моста во время погони за подростками-угонщиками

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окланде полиция оперативно раскрыла громкое преступление — прямо в центре города группа подростков, промышлявшая угонами машин, похитила двух женщин.

Преступление произошло накануне вечером, около 22 часов по местному времени. Две женщины, направлявшиеся к своей машине Mazda Demio , обнаружили, что несколько подростков пытаются ее угнать. Заметив хозяев транспортного средства, угонщики под угрозой расправы заставили женщин залезть в багажник автомобиля, а затем направились на угнанной машине за пределы города.

Как сообщил инспектор уголовной полиции Скотт Бирд, это преступление, возможно, не было бы оперативно раскрыто, если бы дежурившие на трассе полицейские не обратили внимание на два автомобиля, следовавшие друг за другом на большой скорости. На требование остановиться водители транспортных средств не отреагировали и попытались скрыться. Тогда полиция объявила план «перехват». В воздух был поднят вертолет.

В результате погони примерно в 50 километрах от города водитель автомобиля Mazda Demio не справился с управлением и вылетел с моста, упав с высоты около пяти метров. Из покореженного автомобиля полицейские достали трех подростков-угонщиков, а потом с удивлением обнаружили в багажнике двух пострадавших женщин. В результате падения машины женщины получили легкие травмы, не опасные для жизни, и были доставлены в ближайшую больницу.

Через некоторое время полицейский вертолет обнаружил вторую разыскиваемую машину — вскоре были задержаны еще двое подозреваемых.

Как сообщает новозеландская

Herald, четверо из пяти задержанных оказались несовершеннолетними. Самой младшей преступнице только исполнилось 13 лет. Еще одной задержанной девочке было 14. Их двум подельникам было по 15 лет. А руководила подростками 20-летняя женщина.

Всем им предъявлены обвинения в похищении, грабеже и угоне транспортных средств. В добавок к этим пунктам обвинения двух малолетних водителей, оказавшихся за рулем угнанных машин, обвинили в опасном вождении.