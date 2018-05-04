В сети появилось видео с моментом ДТП, в котором пострадали два воронежца

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова. В Воронеже на видео попал момент столкновения автомобилей Volvo и «ВАЗ-2108», в результате которого пострадали два человека. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП в группе «Аварии и ДТП Воронежа». Инцидент произошёл в четверг, 3 мая, около 23:40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова. Как рассказали «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, по предварительным данным, столкновение допустила 42-летняя автомобилистка на Volvo.

На кадрах с места происшествия видно, что удар был достаточно мощным — обе машины получили серьёзные механические повреждения. В результате аварии пострадал 25-летний водитель «восьмёрки» и его 20-летний пассажир. Их места аварии доставили в больницу №10 («Электроника»). После оказания медпомощи их отпустили домой.

Видео с места ЧП: «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте». Фото: группа в в «МДП Воронеж» в «ВКонтакте».