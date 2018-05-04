Пьяный житель Горного Алтая напал на жену с табуретом

Инцидент произошел в селе Балыктуюль Республики Алтай. Между супругами разгорелся семейный конфликт. Выйдя из себя сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою жену табуретом по голове. В итоге женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

«В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном. Свой поступок он пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Подобный случай не единичный. Так, в конце апреля кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенный картофель. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По закону, максимальное наказание за это составляет 3 года лишения свободы.

Фото: pixabay.com.