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Пьяный житель Горного Алтая напал на жену с табуретом
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Пьяный житель Горного Алтая напал на жену с табуретом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в селе Балыктуюль Республики Алтай. Между супругами разгорелся семейный конфликт. Выйдя из себя сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою жену табуретом по голове. В итоге женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
«В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном. Свой поступок он пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
Подобный случай не единичный. Так, в конце апреля кемеровчанин ударил жену ножом за плохо почищенный картофель. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По закону, максимальное наказание за это составляет 3 года лишения свободы.
Фото: pixabay.com.
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